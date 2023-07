Baie de Ninh Binh : l'autre splendeur du Vietnam

C'est une plongée aux confins du monde. Un coin de terre où la nature semble toujours faire sa loi. Dans le delta du fleuve rouge, on la surnomme la baie d'Along terrestre, avec ses milliers de pics karstiques à perte de vue. Au milieu, coule la rivière Ngo Dong. Elle se découvre à bord des "sampans", des petites barques traditionnelles. Pour visiter le site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, deux familles de Français se sont levées tôt. À sept heures 30 du matin, le petit groupe venu des Pays de la Loire en prend déjà plein les yeux. Béatrice Labat et Céline Benoist ont économisé trois ans pour le voyage. Pour conduire les vacanciers, des rameuses comme Loan Do Thi, 15 ans de carrière et autant d'astuces pour s'économiser, comme ramer avec des jambes pour pouvoir tenir son parasol en même temps. Et pour mieux s'abriter du soleil, il y a des grottes creusées par l'érosion fluviale. Une d'entre elles fait 127 mètres de long. Attention la tête, c'est la grotte la plus basse. Les reliefs naturels regorgent de surprises. Dissimulée au cœur des pains de sucre, la pagode de Jade ne fait qu'une avec la pierre calcaire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano