Baie de Saint-Brieuc : tempête autour d’un projet de parc éolien

Comme un air de bataille navale à 16 km des côtes bretonnes. Ce matin, une soixantaine de bateaux de pêche s'est rassemblé autour de ce navire-chantier. Des marins-pêcheurs venus crier leur colère contre le futur parc éolien prévu pour 2023. Tous redoutent un impact négatif sur le gisement de coquilles saint-jacques. Une mobilisation, alors que le projet d'y construire 62 éoliennes est en cours depuis plus de dix ans. Le constructeur du parc l'affirme, tout a été fait pour limiter l'impact sur la pêche. "Le parc éolien est complètement situé hors du gisement principal. Ce site a été choisi en concertation avec la pêche professionnelle. Ensuite, Ailes Marines a répondu à l'appel d'offres et a continué la concertation pour développer un parc qui permette que la pêche soit possible à l'intérieur, et d'autre part, qui minimise autant que possible les impacts sur l'environnement", affirme Emmanuel Rollin, directeur France d'Iberdrola Renovables. Si plusieurs projets sont en cours, pour l'instant, aucun parc éolien en mer ne produit d'énergie en France. À titre de comparaison, le Royaume-Uni, compte plus de 2 000 éoliennes en mer.