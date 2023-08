Baignade dangereuse : un week-end sous haute surveillance

À moins de 100 mètres du port, en plein après-midi sur la plage de Mimizan, un hélicoptère est en train d'hélitreuiller un baigneur. Il a été pris au piège d'une baïne. Quentin Jolly, maître nageur, était à son poste, hier 27 juillet. Avec ses collègues, il repère des nageurs en difficulté, une femme vient d'être emportée. Avec la victime, saine et sauve, l'hélicoptère passe au-dessus de la plage et des touristes. Il prend la direction du poste de secours pour un bilan médical, il y a eu plus de peur que de mal. De nombreux touristes ont assisté à la scène. Hier, trois baigneurs ont été victimes d'un courant de baïne. Ils sont allés trop loin et ont été emportés, en dehors de la zone surveillée. La baïne est une cuvette à l'extérieur de la zone de bain. Elle est alimentée par les courants et ces jours-ci, ils sont très puissants. Se baigner en zone surveillé présente moins de danger. Mais malgré tout, la préfecture des Landes déconseille la baignade, jusqu'à ce dimanche 30 juillet soir. TF1 | Reportage E. Braem, F. Gourndin