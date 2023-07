Baignade, glace, transat : les premiers plaisirs des vacances

Ils sont arrivés de Paris, il y a à peine une heure. Deux semaines de vacances devant eux et premiers réflexes, la baignade. Mais avant toute chose, il faut se faire sa place au soleil et tendre sa serviette, étaler la crème solaire, distribuer les affaires, comme les brassards. Après les avoir imaginés une bonne partie de l'année, ça y est, ils y sont enfin. "On vient tous les ans, mais elle ne manque cette Méditerranée", nous confie une vacancière que l'on a interviewée. Ce manque, ils sont visiblement très nombreux à l'avoir ressenti, l'appel de la mer, du sable chaud. Premiers gestes des vacances, premières sensations aussi, tout en image, en son et bien sûr en saveur. Les glaces aujourd'hui ont toutes un parfum d'été. Pour faire sa première dépense sur la route de la plage, les occasions ne manquent pas. Certains viennent compléter leur panoplie. D'autres se laissent tenter par l'accessoire qui leur permettra de briller. Le rangement des valises, les courses, ce sera pour plus tard. Maître-mot en ce début des congés : profiter TF1 | Reportage B. Guenais, P. Bouffard, E. Fourny