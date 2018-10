Bail mobilité : la location plus facile ?

Le bail mobilité est moins contraignant. Il est non renouvelable et ne nécessite aucune caution, ni garant. Toutefois, il ne peut pas excéder dix mois. Le locataire pourra résilier ce contrat à tout moment avec un préavis d'un mois. C'est l'association, Action Logement qui prend en charge la location, et couvre même les impayés dans la limite d'un loyer de 1 500 euros en Île-de-France, 1 300 en province et 800 euros pour les étudiants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.