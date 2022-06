Bain de soleil sur réservation dans les Calanques de Marseille

Pour ce premier jour de test, ça passe. Un père de famille a bien réservé pour lui et ses adolescents, mais pas pour son petit. Il a quand même pu franchir le premier barrage en direction de la calanque de Sugiton. Mais une maman n'a pas eu cette chance. Elle ne savait pas qu'il fallait s'inscrire. Elle a dû faire demi-tour avec son fils. Les consignes sont maintenant claires. Cet été 2022, la plage de Sugiton sera accessible uniquement pour 400 personnes chaque jour. Les chemins de randonnée aux alentours ne sont pas concernés. Mais au bout d'une heure de marche, pour descendre à la calanque, les marcheurs doivent présenter désormais un QR Code obtenu via l'application du parc trois jours avant. Ce dimanche, sur la plage, les Marseillais et les touristes sont beaucoup moins nombreux que d'habitude et ils savourent. Car en été, certaines calanques sont sur fréquentées, comme à Sormiou. Jusqu'à 2 500 personnes descendaient chaque jour en plein été à Sugiton, accélérant l'érosion. En cas de contrôle de la police, l'amende s'élève à 68 euros si vous n'avez pas votre billet. Jeudi dernier, les 400 places sont parties en quelques heures. Il est donc conseillé de bien anticiper votre baignade dans l'eau turquoise cet été. T F1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba.