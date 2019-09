Bains : le métier d'agriculteur mis à l'honneur

Le métier d'agriculteur a parfois mauvaise presse en matière d'écologie ces dernières années. Pour casser les préjugés, le public a été convié du 7 au 8 septembre 2019 dans la plus grande ferme d'Europe. Installé à Bains, en Haute-Loire, l'événement se veut une vitrine pour les 800 bénévoles de l'organisation. Pour rendre ce rendez-vous ludique, plus de 45 animations ont été mises en place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.