"Baiser forcé" : les championnes du monde en grève

Elles ne joueront plus au football. Les joueuses espagnoles ont décidé de faire la grève. Cette affaire a commencé avec la photo du président la Fédération espagnole de football embrassant sur la bouche la championne du monde, Jennifer Hermoso. C’était un geste amical ou un comportement inacceptable ? Très vite, la joueuse réagit dans une vidéo avant de clarifier les choses dans un communiqué officiel. Un baiser forcé qui fait scandale de l'autre côté des Pyrénées. Sommé de s'expliquer ce vendredi lors d'une assemblée extraordinaire de la Fédération, Luis Rubiales présente ses excuses. En revanche, il est hors de question de quitter son poste. Quelques minutes plus tard, les joueuses publient un communiqué dans lequel elles l'assurent : tant qu'il n'aura pas quitté ses fonctions, elles ne joueront plus. Ce samedi matin encore, le Premier ministre espagnol aussi a dû prendre position. De son côté, la Fédération soutient son président estimant que la joueuse a menti et que le baiser était consenti. TF1 | Reportage C. Diwo, A. Tocny