Baisse de l'impôt sur le revenu : vers un taux d'imposition à 11% ?

Une piste serait à l'étude à Bercy. Le ministère de l'Économie réfléchit à la manière de baisse l'impôt sur le revenu des classes moyennes. Et il envisagerait de diminuer la première tranche d'imposition de quatorze à onze pourcents. Une économie substantielle pour les contribuables concernés, mais qui n'est pas si simple à mettre en place.