Baisse de la taxe d'habitation : ces maires qui résistent

Cette année 2018, l'exécutif a appliqué la baisse de 30% de la taxe d'habitation pour la plupart des ménages. Cependant, ce coup de pouce au pouvoir d'achat risque de passer totalement inaperçu. Pour cause, 6 000 communes ont décidé d'augmenter cet impôt. À Sassenage, par exemple, ce dernier a augmenté de 11% en moyenne. Alors, s'agit-il de résistance ou de nécessité ?