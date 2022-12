Bakhmout : dans la ville assiégée

En approchant de Bakhmout, les échanges de tirs entre la ligne russe et la ligne ukrainienne sont bien visibles sur une colline qui domine la zone urbaine. Bakhmout est désormais une ville fantôme du Donbass que les troupes de Moscou veulent absolument conquérir. Ce serait leur première victoire en Ukraine depuis des mois. Au détour de ces rues désertes, les défenseurs de la cité assiégée s'affairent. Ils ne céderont rien, promettent-ils. De nombreux civils demeurent terrés dans les caves, entre 7 000 et 9 000 personnes environ. Pour l'instant, les Ukrainiens tiennent la ville de Bakhmout. Mais c'est une bataille de plus en plus difficile pour eux. Et les Russes s'approchent inexorablement. C'est dans les champs qui bordent l'agglomération que ces soldats essaient de tenir l'armée ennemie en respect. Les Russes ne parviennent pas encore à pénétrer pour l'instant dans les faubourgs. Et visiblement, les Ukrainiens gardent le moral. La bataille de Bakhmout continue. TF1 | Reportage M. Scott, P. Bouffard, L. Caboche