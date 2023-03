Bakhmout : fuir avant la chute

Ils ont tenu sous les bombes pendant sept mois, soit 216 jours et pas un de plus. "On veut sauver la vie de nos enfants", s’exprime une mère de famille. Partir à l'ouest du pays et abandonner l'espoir de revoir sa mère malade en zone occupée. C'était ça, ou mourir. Chaque jour, les Russes étouffent un peu plus Bakhmout. Ils s’approchent de plus en plus du dernier axe de sortie de la ville de Bakhmout. À certains endroits, ils ne sont qu'à 300 mètres de la route. Désormais, les évacuations de civils se font en blindés. Les villages voisins ne sont plus accessibles que par des routes à découvert. Une femme nous raconte avoir payé un chauffeur pour l'évacuer ce dimanche, mais il n'est pas venu. Ceux qui restent n'ont pas les moyens de partir. Face à l'avancée Russe, les Ukrainiens préparent de nouvelles lignes de défense, juste en retrait des tranchées. L'objectif est de toujours empêcher l'armée russe d'aller plus loin. TF1 | Reportage F. De Juvigny, G. Aguerre, F. Amzel