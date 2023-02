Bakhmout : rester à tout prix

Elle dit se prénommer "musique". Chaque jour, elle vient jouer en plein cœur de Bakhmout, sous les bombardements. "Ce qui compte, c'est que ça vient du cœur et ce que les gens ressentent en entendant la musique", nous confie-t-elle. C'est pour cela que la flûtiste a décidé de rester dans sa ville. Rester à tout prix malgré le froid, le manque d'eau, d'électricité ou l'absence de nourritures. Les habitants sont des réfugiés dans leur propre ville. À Bakhmout, il ne reste que quatre magasins ouverts. La droguerie en fait partie. Son propriétaire est parti et il a chargé deux personnes de s'en occuper. Eux aussi, ont décidé de rester. Dans ce magasin, les jouets sont offerts aux rares enfants qui sont restés en ville. Une commerçante de charcuterie a aussi décidé de rester. Quand cela est possible, elle vient vendre ses produits sur un petit marché improvisé. Depuis l'invasion russe, plus de 90% de la population de Bakhmout ont quitté la ville. Près de 6 500 irréductibles y vivent encore chaque jour sous les bombes. TF1 | Reportage T. Misrachi, A. Charles Messance, K. Yaramenko