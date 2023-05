Bakhmout sous contrôle russe : une victoire en trompe-l'œil ?

À plusieurs endroits de la ville, des miliciens de Wagner agitent le drapeau russe. En guise de célébration, certains dansent sur le champ de ruines qu’est devenu Bakhmout. Malgré la joie affichée des soldats, le bilan est désastreux. Avant le conflit, c’était une ville paisible avec des maisons, des arbres et des champs. Aujourd’hui, plus rien. Toutes les habitations sont rasées. Le sol est criblé d’impacts d’obus. "Aujourd’hui, Bakhmout est seulement dans nos cœurs", se désole le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Même si depuis le G7 d'Hiroshima, Volodymyr Zelensky dément ce dimanche matin encore la prise de la ville par les Russes. Perdre Bakhmout serait loin d’être une catastrophe pour l’Ukraine. Les Russes contrôlent la zone, mais à quel prix ? La bataille a décimé leurs troupes. Selon Washington, il y aurait eu 20 000 soldats morts depuis le début de l’année et 80 000 blessés. Moscou a concentré une large partie de ses forces dans cette ville qui ne représente qu’une infime partie de la ligne de front. Depuis plusieurs mois, 50 000 militaires ukrainiens ont été retirés des lignes de front pour s’entraîner et se préparer à une contre-offensive que Kiev espère décisive. TF1 | Reportage N. Gandillot, C. Buisine