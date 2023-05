Bakhmout : une victoire en trompe-l'œil ?

Il n'en reste qu'un immense champ de ruines. Il y a un an et demi, 70 000 personnes vivaient à Bakhmout. Des hommes, des femmes, des enfants, habitaient les immeubles et les maisons. Les images satellites de Bakhmout avant le début de la guerre et aujourd'hui sont saisissantes. Un sol stérilisé, criblé de trou d'obus, de cratère. Après 224 jours de conflit, 95% de la ville est détruite. Même si depuis le G7 d'Hiroshima, Volodymyr Zelensky dément la prise de la ville par les Russes. Il dit aussi que perdre Bakhmout ne change pas complètement la donne stratégique. Les Russes contrôlent la zone, certes, mais à quel prix ? La bataille a décimé leur troupe. Selon Washington, 20 000 soldats sont morts depuis le début de l'année, 80 000 blessés. Moscou a concentré une large partie de ses forces dans cette ville qui ne représente qu'une infime partie de la ligne de front, trois kilomètres sur un total de 1 200 kilomètres. Depuis plusieurs mois, 50 000 militaires ukrainiens ont été retirés des lignes de front pour s'entraîner et se préparer à une contre-offensive. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Gandillot, C. Buisine