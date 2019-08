Balade le long du fleuve mythique du Nil

Depuis des millénaires, le Nil est emprunté par les habitants qui passent d'une rive à l'autre. Des dizaines de bateaux de croisière partent de Louxor pour un voyage dans le temps, le long du fleuve, jusqu'à Assouan. Après des années noires de terrorisme, le tourisme a repris dans le pays, pour le plus grand bonheur des Egyptiens et des vacanciers. Un paysage paisible, des arrêts fréquents pour visiter des temples aussi historiques les uns que les autres, la traversée du Nil émerveille les touristes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.