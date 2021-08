"Balance ton QR code" : les restaurateurs de Cambrai manifestent contre le pass sanitaire

Rideaux baissés et terrasses rangées, à Cambrai, la quasi-totalité des restaurants et des bars sont fermés. Leurs patrons se sont donnés rendez-vous sur la Grand Place pour une opération coup de poing "Balance ton QR code". "On n'est pas contre le pass sanitaire, mais on n'a pas envie de contrôler les gens", lance l'un d'eux. Et pourtant, le contrôle de ce dispositif commence dès lundi. Une contrainte qu'ils jugent impossible à gérer. En plein cœur de l'été alors que les manifestations anti-pass sanitaire prennent de l'ampleur chaque week-end, les restaurateurs s'estiment pénalisés par cette nouvelle réglementation. Chercher le soutien des Cambrésiens, c'est aussi le but de leur mobilisation. Mais dans la ville, les avis divergent. Aujourd'hui, les restaurateurs cambrésiens réclament du temps pour s'organiser, même s'ils se plieront au contrôle du pass sanitaire : "on demande de l'indulgence vis-à-vis des contrôles de police". C'est ce qu'a justement prévu le gouvernement en laissant une semaine de pédagogie avant le démarrage des amendes, à hauteur de 1 500 euros.