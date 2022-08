Baleines, dauphins, requins : pourquoi ils s'approchent des côtes ?

Une orque dans la Seine il y a à peine trois mois, des requins dans le Var la semaine dernière et un béluga actuellement en perdition lui aussi dans la Seine. Ces derniers jours, l'événement attire la curiosité des habitants de l'Eure et les interroge. Le béluga a déjà parcouru 160 kilomètres depuis la mer. Le temps presse. Malgré des tentatives de nourrissage, le cétacé reste pour l'instant peu réceptif. Une vaste opération est en cours pour lui éviter le même sort que l'orque, morte au mois de mai. À l'autre bout du pays, c'est la présence de requins bleus sur une plage varoise qui interpelle les vacanciers. Comment expliquer la présence de ces animaux sauvages si proche de nos côtes ou désorientés dans nos fleuves ? Rien d'inédit selon les scientifiques, mais la multiplication de ces apparitions pose question. "Nos activités humaines, les perturbations liées aux pêches, aux activités acoustiques peuvent éventuellement expliquer l'arrivée de ces animaux", a affirmé Delphine Thibault, maître de conférences à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie. Sur le bord de Seine, associations et autorités poursuivent les opérations. Elles espèrent voir le mammifère polaire retrouver au plus vite l'océan. TF1 | Reportage A. Barth, A. Guérard, C. Ebrel