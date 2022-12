Bali : l'île de l'encens

Chaque jour, à la même heure matinale, le rituel est identique pour une mère et sa fille. Dans l'île de Bali, où l'hindouisme est majoritaire, les offrandes et les prières faites aux dieux sont une tradition millénaire. Quelques pétales de fleurs déposés, un peu de nourriture et toujours un bâton d'encens allumé. À Bali, les temples sont omniprésents. Mais en ville, de simples petits paniers en feuilles de bananier déposés dans la rue suffisent pour honorer les divinités. L'encens embaume chaque quartier. Mais comment sont fabriqués ces petits bâtonnets si odorants ? Il nous a fallu rouler plusieurs heures, dans la campagne balinaise pour en découvrir tous les secrets. Dans une entreprise familiale, l'encens fait vivre des dizaines de personnes. Dans un bruit assourdissant, la poudre qui ressort des machines est légère et déjà très odorante. Mais le travail de préparation est loin d'être terminé et très vite, la spiritualité reprend ses droits. Une première prière accompagne la prochaine étape. Pour fabriquer la pâte qui formera les bâtonnets, de l'eau associée à du miel est ajoutée pour que cela colle et produise un mélange le plus compact possible. TF1 | Reportage M. Chantrait, S. Iorgulescu