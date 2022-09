Ballater, le village de la reine

Il y a ceux qui sont arrivés dès l'aube, et même avant, et ceux qui viennent équipés et en famille pour ce moment historique. "On a tout prévu", explique madame Alexander, du café, du thé et des sièges. Ils sont là depuis sept heures du matin ces Britanniques, qu'ils soient Anglais ou Écossais, car Ballater est en deuil, mais fière d'être la première commune à rendre hommage à la reine. Elle connaissait très bien l'endroit comme l'explique le pasteur de la paroisse. "Elle était une voisine très spéciale", confie-il. Lorsque le convoi funèbre arrive enfin, c'est un silence impressionnant qui envahit la place. Pas un mot, pas un cri. La consigne a été donnée de ne pas jeter de fleurs non plus. "C'est très émouvant. Je ne suis pas monarchiste, mais j'ai été choquée par la mort de la reine", explique une Britannique. Comme si le temps s'était suspendu, la foule est restée prostrée, recueillie, plusieurs minutes après le passage de la défunte souveraine. TF1 | Reportage M. Scott, B. Rey