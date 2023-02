Ballon chinois : a-t-il espionné l'Amérique ?

Au moment où un avion américain abat le ballon sonde, le FBI est sur le qui vive, près à récupérer dans l'océan, les débris qui tombent en chute libre. Les Américains sont sûrs d'une chose, ce ballon possède des panneaux solaires. On le sait, ces ballons évoluent dans le stratosphère entre 20 et 100 kilomètres de hauteur. Difficilement repérables, ils peuvent être utilisés pour prendre des images de site stratégique ou intercepter des communications. Trois navires de guerre et leurs plongeurs vont désormais essayer de savoir s'il y avait ou pas un appareil électronique, qui pourrait les aider à comprendre le fonctionnement du dispositif. Pour les États-Unis et son président Joe Biden, il n'y a pas de doute, c'était bien un ballon espion. La Chine continue de clamer haut et fort que ce ballon était une sonde météorologique inoffensive. Elle condamne une réaction excessive des États-Unis et se réserve le droit de répliquer. C'est un épisode qui ne va pas réchauffer les relations, déjà tendues entre les deux puissances. Selon plusieurs observateurs, ce niveau de tension est sans précédent et surtout, ne cesse de croître. TF1 | Reportage T. Jarrion. J. Clouzeau, E. Levy