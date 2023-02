Ballon "espion" abattu : comment réagissent les Chinois ?

Les autorités chinoises sont furieuses après que les États-Unis ont abattu le ballon "espion" au-dessus de l'Atlantique. Elles le font savoir. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré ce dimanche matin que Washington réagissait "de manière excessive" et que la Chine "pourrait bien répliquer". Alors, les citoyens chinois sont-ils aussi remontés contre les Américains ? Un citoyen chinois a ainsi estimé que les Américains ont exagéré. "C'est juste un ballon et ça ne fait de mal à personne", a-t-il ajouté. Un autre Chinois souligne le fait que le ballon n'était pas contrôlé et qu'il s'agissait d'un accident. Toutefois, il affirme comprendre que les États-Unis l'ont détruit, car il se trouvait sur leur territoire. Une autre personne pense que la Chine aurait fait la même chose si un ballon américain se trouvait sur le territoire chinois. Pour une fois, les réactions des Chinois étaient plutôt mesurées devant la caméra. De son côté, la presse nationale est comme toujours une caisse de résonance du Parti communiste. Un journal chinois a ainsi titré sa Une comme suit : "Les Américains mettent la pression sur la Chine". Cet incident devrait aggraver les tensions entre les deux puissances. TF1 | Duplex J. Jankowski