Ballons espions : à quoi joue la Chine ?

Un avion de chasse américain a neutralisé par deux fois en moins de 24 heures des ballons d'observation attribués à la Chine. Le Canada collabore avec les États-Unis, qui ont récupéré dimanche dernier un autre exemplaire, dans l'océan Atlantique. Ce nouveau ballon est de forme cylindrique, de la taille d'une voiture, dix fois plus petit que l'exemplaire détruit le quatre février dernier par les États-Unis. C'est d'ailleurs le troisième ballon attribué à la Chine, abattu en une semaine. Avant le Canada hier, Washington a neutralisé vendredi un autre exemplaire au-dessus de l'Alaska et un premier qui survolait l'Atlantique il y a huit jours. La Chine rétorque que ce premier appareil ne comportait aucun matériel d'espionnage. Il s'agit d'un ballon d'observation météorologique. Faux, rétorquent les États-Unis, qui parlent d'appareils d'écoute et d'espionnage à leur bord. Washington ajoute que d'autres pays ont déjà été survolés par le passé, notamment la Colombie, l'Inde, le Japon, les Philippines et Taïwan. À chaque fois, Pékin viserait des bases militaires. TF1 | Reportage B. Christal, J. Clouzeau