Ballons : les nouveaux espions de l'espace

Des images fournies par la NASA montrent le décollage d'un des deux ballons qui sèment la discorde entre les deux premières puissances mondiales. Gonflés à l'hélium, ils naviguent dans la stratosphère entre 20 et 100 kilomètres au-dessus du sol. Ces ballons peuvent prendre des images très précises en temps réel. Une précision telle qu'on peut lire les lettres et les chiffres d'une plaque d'immatriculation. Ils peuvent aussi intercepter des communications, et ce, sans être repérés. C'est ce qui semble s'être passé pour le premier des deux ballons chinois repérés par les États-Unis. Le ballon espion est à nouveau très prisé des États, surtout grâce à son coût. Il ne coûte que quelques dizaines de milliers d'euros quand pour un satellite, cela se chiffre en centaine de millions. Ces derniers temps, la très haute altitude et l'espace sont le nouveau terrain de jeu des services de renseignements. Pour cause, au-delà de 20 kilomètres de hauteur, les règles du droit international sont floues. Alors, les pays font un peu ce qu'ils veulent. Mais espionner, ce n'est pas seulement faire des images. Récemment, les spécialistes ont découvert qu'un satellite pouvait en butiner un autre. TF1 | Reportage T. Jarrion, D. Sitbon, F. Amzel