Ballons, satellites : ces espions qui viennent du ciel

L'engin qui affole les médias américains a été pris en vidéo. Il s'agit d'un point dans le ciel visible à l'œil nu. Depuis quelques jours, cet objet volant survole notamment des sites stratégiques de l'armée américaine dans l'État du Montana. Le Pentagone a déjà envoyé des avions de chasse à son contact. Mais il affirme qu'il ne s'agit pas d'une menace et qu'il serait dangereux d'abattre ce ballon. Pour les spécialistes, les États-Unis ont tout intérêt à le garder intact. Ce type de ballons représente aujourd'hui une nouvelle arme de surveillance pour les États. Ils peuvent voler entre 20 et 10 km d'altitude, entre l'espace aérien contrôlé par les État et la zone passer à l'international. Il s'agit donc d'une zone encore non réglementée. "Quand les Chinois envoient un ballon dans cette zone, les Américains sont un peu gênés pour réagir, parce que ce n'est pas une zone de souveraineté ni une zone réglementée. Donc c'est un cas très particulier", explique le général Bruno Clermont, général de corps aérien (2e section). TF1 | Reportage A. Basar