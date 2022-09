Balmoral : le dernier été de la reine

La reine Elizabeth II ne se doutait sans doute pas qu'elle passerait son dernier été dans sa résidence à Balmoral, en Écosse. Elle aimait par-dessus tout s'y promener avec le prince Philippe. Mais avant de s'installer comme chaque été au château de Balmoral, elle a d'abord séjourné, à un kilomètre, dans une demeure nichée au cœur même du domaine. Son endroit adoré : Craigowan Lodge. C'est là que Charles et Lady Diana avaient passé leur lune de miel. Auprès d'elle, dans cette maison équipée d'un ascenseur, pouvant accueillir un fauteuil roulant, Elizabeth II a pu compter sur son valet, surnommé le grand Paul et Angela Kelly, sa couturière et amie, quelques fidèles, ayant promis de rester avec elle jusqu'au bout. Ses enfants et ses petits-enfants l'ont ensuite rejoint début août, au château de Balmoral, retrouvant ainsi tout ce qui a fait le bonheur de la reine presque un siècle durant. Des journées routinières au rythme de la nature et de la couleur du ciel. On l'y a vu, cet été, promener ses chiens, soutenue par sa canne. Et s'adonner bien sûr à son autre rituel : les courses de chevaux à la télévision. C'est donc à Balmoral, deux jours avant sa mort, qu'elle a reçu la toute nouvelle Première ministre britannique. La photographe se souvient d'une reine apaisée. Et pendant qu'elle conversait ainsi, Jane Barlow a pris une photo, sans doute la dernière de la reine Elizabeth. "Ce n'était pas posé, c'était beau, simple. Elle a levé les yeux et sourit", décrit-elle. Comme une dernière politesse, avant de nous quitter. TF1 | Reportage S. Pinatel, S. Renouil, Q. Trigodet