Balmoral : le havre de paix d'Elizabeth

Au petit jour, les flashes cernaient le cortège de voitures franchissant le domaine privé et méconnu. Pour s'y rendre, il faut frayer sa route sous la pluie écossaise qu'un rayon de soleil avale pour dévoiler un paysage, les highlands, littéralement "Haute terre". L'une des régions les plus isolées d'Écosse, situées à 240 km au nord d'Édimbourg. Les arbres centenaires marquent l'entrée du parc, 20 000 hectares. Puis, le manoir apparaît, Balmoral. Nous nous y étions rendus en juin dernier, quelques jours avant le jubilé. Des Images glanées comme un fragment d'histoire. Pour la famille royale, celle-ci débute en 1848. La reine Victoria loue le domaine. Subjuguée par le lieu, elle achète 5 ans plus tard. Son époux, Albert de Saxe-Cobourg y entreprend des travaux colossaux. C'est à lui qu'on doit cette architecture mêlant le style germanique à celui des châteaux écossais. Derrière le granite issu de la carrière voisine de Glen Gelder, derrière les murs que nous longeons, une vie privée, caméra interdite. À de rares exceptions près, comme en février 1977, où Elizabeth II pose avec son mari le duc d'Édimbourg pour les actualités. On découvre un intérieur classique. Une vie propice à la détente comme le souligne le commentateur. Le prince Philip et deux de ses enfants, Andrew et Edward s'adonnent à cette passion l'été sous le regard d'Elizabeth. À Balmoral, souvent accompagnée de ces chiens de race corgi, elle se sent libre, proche de la nature qu'elle aime par-dessus tout, loin des obligations protocolaires. La rivière jouxte le domaine. À moins d'un kilomètre, se trouve le manoir et son potager, crée par le prince Charles. Nous remarquons de majestueuses feuilles de rhubarbe. La pelouse est entretenue aux millimètres par l'une des 56 employés. Juste à côté , une serre construite il y a 20 ans pour le jubilé d'or d'Elizabeth II, Sous le regard discret d'une caméra de surveillance, nous approchons d'un portique emblème des jours heureux. Nous cheminons vers l'aile ouest approchons l'une des cent pièces du château, la salle de bal. Par tradition, pour marquer la fin de la saison, les souverains organisent une réception ouverte aux personnels un soir de septembre, le "Ghillies Ball". Le temps s'est arrêté. À Balmoral, la musique folklorique se perd dans les vents des Highlands comme un parfum de reine Elizabeth. TF1 | Reportage S. Renouil, Q. Trigodet