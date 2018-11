Balnéothérapie : les chevaux aussi !

C'est une filière aussi confidentielle qu'étonnante et qui pourrait plaire à tous ceux qui sont soucieux du bien-être animal : la balnéothérapie pour chevaux. C'est un soin proposé aux chevaux sportifs de haut niveau victimes de tendinite, d'accident ou de séquelles opératoires. Loin de la pression et des compétitions, ces derniers, qui auraient pu finir handicapés, retrouvent un second souffle dans le calme et la sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.