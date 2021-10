Banderoles, panneaux ou spots publicitaires... Tout faire pour recruter

Pour cette entreprise, ce panneau publicitaire est l'opération de communication numéro un pour embaucher. "En gros, on est convaincu que quiconque qui passera à côté la verra. C'est là que c'est gagné", rassure Lionel Wastyn. Il dirige l'entrepôt logistique d'un géant de la grande distribution. Depuis plusieurs mois maintenant, il recherche une vingtaine de préparateurs de commandes pour des CDI. Mais dans ce coin de la Vendée, ce sont les candidats qui sont rois. Les patrons des Herbiers, la ville au 5% de chômage, cherchent des employés, et ils le font savoir. En bordure de route, les panneaux publicitaires se succèdent. Mécaniciens, menuisiers, peintres... Les employeurs mettent le paquet pour recruter. Le manque de personnel a de vraies conséquences pour les entreprises locales. Mais cette guerre de panneaux sur la route vendéenne porte-t-elle ses fruits ? C'est le cas, à en croire l'embauche récente de Gaëtan Leblanc. Un jour, il est passé devant cette usine et il a vu une annonce sur une banderole. Il a saisi l'opportunité. Depuis, il est responsable du service après-vente chez cette société qui fabrique des vérandas. Banderole mais aussi vidéos sur les réseaux sociaux et même spots publicitaires à la radio, les patrons ne lésinent pas sur les moyens pour recruter. En ce moment, sur le territoire français, l'entreprise Concept Alu a 50 postes à pourvoir dont une vingtaine sur le site des Herbiers. Menuisiers, opérateurs de machine... Tous les postes sont concernés. Il y a un an et demi, en plein covid, ces chefs d'entreprise redoutaient le manque de clients, finalement, ils sont en pénurie de main-d'oeuvre.