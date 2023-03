Bangkok : vivre avec les serpents

Attraper un cobra à main nue, c'est un entraînement de choc pour les pompiers chasseurs de serpents. Nou, nouvelle recrue, est l'une des rares femmes pompiers en Thaïlande. Un savoir rapidement mis en pratique. Un serpent a été repéré. Les pompiers partent à moto, seul moyen de se faufiler dans les quartiers populaires. Au total, 35 000 interventions serpent sont signalées par an, une centaine par jour. C'est quatre fois plus que les incendies. Entre les mains de Nou, une couleuvre d'un mètre vingt, heureusement non venimeuse. Un intrus en moins dans cette famille de vendeurs de rue, résignée à vivre au contact des serpents. Bangkok, quinze millions d'habitants, est construite sur un delta de marécage. C'est une Venise asiatique infestée de reptiles, comme un python albinos de quatre mètres, ou partout dans la ville, des varans, des énormes lézards. Les pompiers ne suffisent plus. Des habitants volontaires comme un taxi de 55 ans sont devenus chasseurs de reptiles gratuitement. Chaque année, près de 7 000 Thaïlandais se font mordre par des reptiles. TF1 | Reportage C. Simon, D. Gruel