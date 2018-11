Banque Alimentaire : des dons en baisse ?

Chaque année à la même période, les bénévoles de la Banque Alimentaire font appel à notre générosité afin d'aider les plus défavorisés. En 2017, cette action avait permis de récolter l'équivalent de 23 millions de repas. Ils espèrent faire aussi bien cette fois-ci, malgré la baisse des dons versés aux associations au cours de l'année 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.