Banquier à l'école : l'argent ça s'apprend !

Ils ont l’âge auquel on commence à recevoir de l’argent de poche, 9 ans en moyenne. Si ces élèves de CM2 maîtrisent sur le bout des doigts les synonymes d’argent, ils ne sont pas encore familiers avec tout le vocabulaire financier. Comment parler d’argent aux enfants ? Dans la classe où nous nous sommes rendus, on a choisi la version quiz avec un jeu, créé par le ministère de l’Éducation nationale et la Fédération bancaire. Chaque année, près de 3 000 banquiers volontaires, comme Maya, s’invitent dans des classes, pas pour recruter de futurs clients, mais en faire des consommateurs avisés. Éviter, par exemple, les pièges du surendettement ou les arnaques en ligne à l’heure du tout numérique. Selon une récente étude, entre huit et quatorze ans, les enfants effectuent en moyenne deux achats par mois. Aujourd’hui, l’argent est de plus en plus dématérialisé. Le premier achat sur Internet se fait dès dix ans et demi en moyenne. Parfois même, sans l’autorisation des parents. TF1 | Reportage L. Despatureaux, J.P. Hequette