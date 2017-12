Barack Obama : à quoi ressemble la vie d'un président retraité ?

Dix mois après son départ de la Maison Blanche, la popularité de Barack Obama semble intacte. L'ancien chef d'État a un emploi du temps bien chargé et continue d'exercer son influence à distance. Ayant intégré le cercle très fermé des anciens présidents des États-Unis, il revient par petites touches dans le débat politique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 02 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.