Barack Obama dîne en famille au restaurant La Mirande à Avignon

Cela fait 48 heures que les curieux attendaient qu'ils se montrent dans les rues d'Avignon (Vaucluse). Les Obama sont enfin sortis de leur somptueuse maison du Gard, où ils passent quelques jours en vacances. L'ancien président américain, son épouse et leurs deux filles se sont rendus au restaurant La Mirande, à Avignon, comme a pu le filmer notre envoyée spéciale Hortense Villatte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.