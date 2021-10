"Barbaque" : ça va saigner !

Des bouchées qui tuent des véganes pour leur viande particulièrement tendre. C'est sur ce ton, sans filtre, que Fabrice Eboué nous raconte l'histoire de Barbaque. Pour comprendre le sens de l'œuvre, nous nous sommes rendus sur le tournage. Une équipe qui ne s'interdit rien, mais s'impose une règle, faire rire. Pour eux, le film est un mélange entre Louis de Funès et Sacha Baron Cohen, avec un peu de "Tueurs nés" et un soupçon de "C'est arrivé près de chez vous". Pour Fabrice Eboué, il s'agit d'un film très particulier. Cela parce qu'il n'est pas évident d'associer boucherie, tueur en série, véganisme et d'en faire toute une comédie. Entre deux rires, beaucoup de travail et un peu de technique. Bref, un film inclassable qu'il vaut mieux juger sur place.