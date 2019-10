Barbe : un business à poil !

La barbe a été adoptée par un Français sur deux. L'Hexagone compte maintenant 20 000 salons de barbier coiffure, huit fois plus qu'il y a 20 ans. 2 000 Barber shop sont d'ailleurs consacrés à la barbe. Et pour ceux qui préfèrent rester chez eux, il existe désormais des tutoriels sur internet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.