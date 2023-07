Barbie : et maintenant, le film !

Barbie vit heureuse et insouciante dans son pays où tout est rose. Une vie de princesse simple et futile, lorsque tout à coup, elle reçoit ce message : "Il faut que tu ailles dans le Vrai Monde. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l’univers". Au revoir Barbie Land, bonjour le monde réel et son lot d’aventures. "Quand vous regardez le film, les scènes s’enchaînent de manière totalement inattendue. J’adore ça ! C’est imprévisible", confie l’actrice principale, Margot Robbie. Le film reprend tous les codes de cette poupée créée en 1959, devenue très vite un phénomène de société. Depuis 64 ans, des millions d’enfants partout dans le monde ont joué avec ces poupées, que l’on se transmet de génération en génération. Longtemps accusée de donner une image stéréotypée de la femme, cette poupée a su évoluer avec son temps. Aujourd’hui, Barbie est exploratrice, médecin ou joueuse de football. Depuis 1959, elle a inspiré quelques dessins animés, mais c’est la première fois que la célèbre poupée est portée à l’écran... en chair et en os. TF1 | Reportage J.P. Féret, S. de Vaissières, V. Abellaneda