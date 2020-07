Barcelone : les habitants appelés à rester chez eux face à la reprise du Covid-19

En Espagne, la Catalogne passe un nouveau cap. Dans sa capitale, Barcelone, salles de cinéma, théâtres et discothèques sont refermés pour au moins deux semaines. Les réunions de plus de dix personnes sont interdites et les habitants sont appelés à rester chez eux. Beaucoup craignent que ces mesures ne soient qu'une première étape avant un reconfinement total.