Barcelone : priorité aux piétons !

Les grèves ont poussé les Citadins à utiliser davantage leur voiture. On en compte 32 millions dans l'Hexagone et leur place dans les villes est un enjeu considérable. Certaines municipalités se posent la question de les bannir et pourraient s'inspirer de Barcelone. Là-bas, on trouve des quartiers où rien n'est fait pour faciliter l'usage des voitures.