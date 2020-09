Bars et restaurants : quel bilan pour les extensions de terrasses ?

Huit mille cafés, bars et restaurants parisiens ont été autorisés à étendre leurs terrasses sur le trottoir et jusque sur la route. Ce coup de pouce a-t-il eu une incidence sur la trésorerie des professionnels ? La restauration est une autre profession toujours en grande difficulté avec la crise sanitaire. Alors pour aider le secteur à rembourser les dettes accumulées pendant le confinement, plusieurs grandes villes avaient accordé des dérogations pour agrandir les terrasses. À Paris, ces dérogations ont été prolongées jusqu'au mois de juin de l'année 2021. Cela a-t-il vraiment aidé les établissements à limiter les pertes ? On fait le bilan avec nos journalistes.