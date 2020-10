Bars fermés, brasseries ouvertes : deux poids, deux mesures ?

Les propriétaires de bars ont du mal à se retrouver dans les subtilités des nouvelles règles imposées par les autorités. Et s'il y a bien un domaine où elles provoquent la colère, c'est évidemment celui de la restauration. À Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, les bars ont fermé leurs portes depuis vendredi. Mais les restaurants peuvent, eux, rester ouverts et proposent désormais le petit café du matin. Y a-t-il deux poids, deux mesures ?