Bars fermés : ils font la fête chez vous !

À Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et Lille, les bars vont devoir fermer dès ce samedi soir à 22 heures. Les professionnels mettent en garde contre les effets pervers de cette décision. Selon eux, les particuliers organiseront des fêtes privées ailleurs, avec tous les risques qu'elles comportent. C'est d'ailleurs une tendance que les plateformes de location d'appartements commencent à constater, souvent à l'insu des propriétaires.