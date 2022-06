Bars secrets : comme au temps de la prohibition

Pour boire un verre au Miroir, un bar caché à Washington, il faut le mériter. Aucune enseigne n'est là pour vous dire que vous êtes au bon endroit. Alors, la victoire n'en est que plus belle. Ici, interdiction d'allumer la lumière de notre caméra. Il faut nous contenter d'un vieux lustre et de quelques bougies. Le patron cultive le goût du secret, car cela plaît beaucoup à ses clients. Grâce au bouche à oreille, ce bar à cocktail caché ouvert il y a quatre ans est complet presque tous les soirs. Depuis quelques années, aux États-Unis, les bars cachés se multiplient. Dissimulés derrière une bibliothèque, dans un lavomatique, au fond d'un couloir sombre, ou derrière un distributeur de boissons ... À New York, il y en a désormais des dizaines. Ces bars cachés sont en effet les héritiers modernes des bars de la prohibition. Cette période, il y a tout juste 100 ans, où l'alcool était interdit aux États-Unis. Pour boire, il fallait se faufiler en cachette dans des établissements clandestins où l'on écoutait du jazz et où l'alcool des contrebandes coulait à flots. Il faut parler doucement si jamais la police toquait à porte. T F1 | Reportage A. de Précigout, A. Ponsard