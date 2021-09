Bars virtuels à Londres : quand la réalité augmentée s’invite au comptoir

Allure futuriste qui ne passe pas inaperçue. Dans le bar londonien "Otherworld", l'essentiel n'est pourtant ni dans le décor ni dans le verre, mais dans ses cabines. Munies de lunettes virtuelles et de manettes, elles permettent un voyage en réalité virtuelle. Pour s'y déplacer, il faut en apprendre les codes et oublier le ridicule. Enfiler ce casque vous transportera sur une île virtuelle. Chacun dans leur cabine, les joueurs peuvent voir leurs amis et les affronter dans plusieurs jeux et plusieurs univers. Les cabines sont équipées pour faire appel à tous les sens comme l'explique notre journaliste Élise Stern. "Pour rendre l'expérience plus réaliste, il y a ces ventilateurs qui imitent la brise pour le joueur. Il y a aussi à l'intérieur 600 watts qui reproduisent des vibrations, c'est l'équivalent d'un groupe de rock. Et puis, il y a ces lumières qui reproduisent la chaleur du soleil", décrit-elle. C'est une expérience bizarre. C'est très différent de tout ce que j'avais déjà fait", témoigne un client. Et l'entreprise va encore plus loin pour mêler les deux mondes. "Ici , vous pouvez dépenser les points que vous avez gagnés dans la réalité virtuelle, en cocktail ou en bière. Tout ce qui est fait dans le virtuel a de la valeur dans le réel", explique Ed Wardle, cofondateur "Otherworld". Une stratégie qui permet d'attirer un public de novice et de rendre la réalité virtuelle plus accessible. Ces entrepreneurs ont déjà aux établissements dans la capitale. Ils comptent en ouvrir ailleurs en Angleterre et pourquoi pas de l'autre côté de la Manche ?