Base nautique : notre reporter dans les coulisses

Glisser sur l'eau, se mettre à voler. Chaque année, plus de 60 000 vacanciers viennent profiter de la base nautique à Wam Park en Savoie. Mais entre deux plongeons, pensent-ils seulement à tous ceux qui travaillent derrière ? Bien plus tôt, avant que les visiteurs n'arrivent, Loïc, opérateur de téléski procède à quelques vérifications à dix mètres au-dessus de l'eau, sans aucun vertige. Plus bas, Charlély a une mission toute aussi importante qui réclame de l'équilibre. Il profite du moment pour nous initier. Au sommet des toboggans géants, il n'y a pas que les enfants à surveiller. Il y a aussi Dominique, 64 ans, une grand-mère surmotivée. Et elle ne se fait pas prier. Autre expérience un brin plus technique, la plongée. Sur la base, Nathalie réalise des baptêmes sur rendez-vous. Dans les profondeurs du lac, un trésor insolite a été déposé, la carcasse d'un avion de tourisme. Quant au téléski, nous retrouvons enfin Loïc. Son rôle est de rassurer les clients au départ. Il conseille aussi les habitués du wakeboard. Entre les maîtres nageurs, les cuisiniers qui enchaînent les burgers et l'accueil. Romain, le gérant gère 25 personnes chaque saison. Chaque été depuis sept ans, l'équipe de cette base nautique reste attentive, mais discrète. Pour que vos vacances se déroulent sans accroc.