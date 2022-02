Basilic : l'or vert de Gênes

Sur les hauteurs de Gênes au petit matin, un drôle de balai se prépare sur des planches de bois, des funambules d'un genre nouveau. Ils récoltent le basilic toute l'année selon la méthode traditionnelle, parfois acrobatique. Ruggero Rossi, producteur de basilic "R&C di Rossi Ruggero" à Gênes, cultive cet or vert depuis plus de 20 ans. Seule une dizaine de producteurs détiennent les secrets du basilic. Entre mer et montagne, le microclimat est idéal, jamais moins de 18 °C dans les serres chauffées. Cette plante fragile se récolte à la main. Le basilic est l'ingrédient principal du pesto, la deuxième sauce la plus vendue au monde après la sauce tomate. Le fabricant Artigiana Genovese produit plus de 3 millions de pots par an. Vendus aux États-Unis, au Danemark ou encore en France. Il existe même un championnat mondial du pesto. Le concours est très sérieux en Italie. Son fondateur se trouve à Gênes. Roberto Panizza est le roi du pesto. Son secret, un mortier géant et sept ingrédients indispensables : le basilic, mais aussi l'ail, l'huile d'olive, les pignons et le parmesan. Les Génois sont très attachés au pesto qui les ramène en enfance. Une madeleine de Proust qui traverse les époques et les frontières. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Despatureaux, N. Clerc, M.H Maison