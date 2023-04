Basquiat-Warhol : l'art à quatre mains

Leur collaboration débute un 4 octobre 1982 avec un petit polaroid. L'enfant terrible a bluffé son aîné avec un double portrait coloré et énergique, à l'image de la ville de New-York qui est, dans ces années 80, l'épicentre de la création, capable de faire émerger ce type de rencontre entre un Jean-Michel Basquiat et un Andy Warhol. Encore fallait-il oser les présentations. Bizarrement, l'idée a germé dans l'esprit malin de Bruno Bischofberger, marchand d'art suisse. Il a prêté 20 tableaux pour l'exposition et a même consenti à décrocher sa toile préférée, celle qui se déploie normalement dans son salon et dont il trouve l'harmonie parfaite. Après leur rencontre, Basquiat et Warhol vont travailler plus de deux ans ensemble. Mais leur première exposition fut un flop total. En septembre 1985, après avoir vu les quinze premiers tableaux de cette production, les critiques se demandent si Basquiat ne sert pas de simple mascotte au maître. Alors réunir aujourd'hui plus de 80 tableaux, la moitié de leurs travaux communs, est une démonstration suffisante pour affirmer qu'ils s'étaient trompés. TF1 | Reportage F. Leenknegt, B. Hacala