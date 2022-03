Bataille de Marioupol : la Russie rompt le cessez-le-feu

Les évacuations tant attendues par les habitants de Marioupol n'ont finalement pas eu lieu ce samedi matin. Le maire accuse les forces russes de ne pas respecter le cessez-le-feu. La ville est la cible de bombardements incessants depuis le début du conflit. Alors qu'elle est encerclée par l'armée russe, un accord semble pourtant avoir été trouvé. Le couloir humanitaire devait permettre aux civils de fuir vers Zaporijjia, 220 km plus loin, en terre ukrainienne. Depuis des jours, les frappes russes n'épargnent aucun quartier. Les civils sont pris pour cible. La situation humanitaire est catastrophique. En effet, les sources d'approvisionnement sont détruites, comme cette zone commerciale dont il ne reste plus rien. Eau potable, électricité... les habitants manquent de tout. Si les troupes russes veulent à tout prix s'emparer de la ville portuaire, c'est parce qu'elle est une zone stratégique. Elle permettrait la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée et les troupes séparatistes pro-russes du Donbass. La Russie priverait donc l'Ukraine de tout accès à la mer d'Azov. TF1 | Reportage L. Merlier