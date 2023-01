Bataille de Soledar : le "Verdun" ukrainien

Des hommes appartenant au groupe Wagner se filment, pénétrant dans la ville de Soledar. Ce sont eux qui revendiquent la victoire aux mains des Russes. Sur les lieux, on observe les corps des soldats ukrainiens, tués dans la bataille et le drapeau noir des mercenaires de Moscou, brandit au sommet d'un immeuble. Après quatre mois d'offensives infructueuses face à la ville de Bakhmout, c'est donc dix kilomètres plus au Nord que les Russes ont fini par percer le front en une semaine de combat intensif. Soledar, petite bourgade de 10 000 habitants, connue pour ses mines de sel, semble pour la plus grande partie avoir été conquise, malgré la défense acharnée de Kiev repoussant les assaillants. Cette bataille de Soledar a été meurtrière, comme en témoignent ces images filmées par un drone ukrainien. Y compris pour les Russes eux même, qui ont lancé des assauts sans discontinuer, pour gagner chaque mètre de terrain. Les satellites montrent le champ de ruines qu'est devenue cette petite localité où l'armée ukrainienne continue le combat. après de multiples défaites, c'est la première victoire militaire de Moscou en Ukraine depuis plus de six mois. TF1 | Reportage M. Scott, N. Potros, C. Ingold