Bataille du feu : six jours de lutte harassante

Le combat contre les flammes n'offre aucun répit. De jour comme de nuit, les pompiers de Gironde luttent sans relâche contre les flammes. Quatre soldats du feu ont d'ailleurs été légèrement blessés. A l'ouest, des reprises de feu de l'incendie de la Teste-de-Buch menacent de nouveau les campings de la Dune du Pilat. Les touristes avaient été évacués par précaution il y a quatre jours. A l'est, le gigantesque incendie de Landiras n'est pas non plus maîtrisé. Ces dernières heures, 200 hectares supplémentaires sont partis en fumée. "Le feu progresse encore. C'est un motif de satisfaction quand on voit qu'on a pu tenir des lignes. Mais on est lucide sur le fait qu'il y a encore beaucoup de travail", explique Vincent Ferrier, sous-préfet de Langon. Ce qui complique le travail des pompiers, c'est le vent venu du nord conjugué aux fortes chaleurs. Des reprises de feu, il y en a plusieurs dizaines chaque jour. En plus des Canadairs, les pompiers mènent désormais une double stratégie. Ils allument des feux tactiques le long des routes pour contenir le brasier. Ils créent des pare-feux. Des bulldozers nettoient la végétation pour empêcher toute progression. Depuis mardi, quatorze mille personnes ont plié bagage en urgence. En tout, près de onze mille hectares ont brûlé en six jours, l'équivalent de la surface de Paris. TF1 | Reportage A. Etcheverry, C. Devaux, O. Just